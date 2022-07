30'000 scout in un un unico posto

© Keystone / Gabriel Monnet

Sta entrando nel vivo il più grande campo scout mai organizzato in Svizzera, che da sabato e fino al 6 di agosto ospita nella valle di Goms circa 30'000 giovani da tutto il paese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2022 - 13:22

tvsvizzera.it/MaMi

È iniziato ufficialmente nella valle di GomsLink esterno (nel Canton Vallese) il più grande campo scoutLink esterno federale mai organizzato. Fino al 6 agosto ospiterà circa 30'000 giovani provenienti da tutto il Paese.

Nel corso della giornata, i gruppi provenienti da tutto il Paese arrivavano al campo situato nell'Alto Vallese praticamente ogni 15 minuti con treni e autobus, ha dichiarato un portavoce del campo. Tra fine settimana appena trascorso, oltre 80 treni speciali hanno portato i giovani sul posto, dove una squadra preliminare da diversi giorni ha allestito le strutture necessarie.

Con oltre 48'000 membri attivi, il Movimento scout è la più grande organizzazione giovanile della Svizzera. Il campo federale viene organizzato solo ogni 14 anni. Le due edizioni precedenti si sono svolte nella Valle della LinthLink esterno nel 2008 e nella regione del NapfLink esterno nel 1994.

Per quello attuale, che ha un budget di 25 milioni di franchi, è stato scelto il sito di un campo d'aviazione militare in disuso a Ulrichen, tra le località di Münster e Obergesteln, dove, per chi giunge in auto dal Ticino, arriva la strada del passo della Novena.

In totale, circa 800 "unità" scout delle 22 associazioni cantonali pianteranno le loro tende in una pianura di 120 ettari, l'equivalente di 170 campi da calcio.





