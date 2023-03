"Too big to fail non andava bene per Credit Suisse"

La ministra delle finanze Karin Kelelr-Sutter dice la sua sull'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. © Keystone / Alessandro Della Valle

Secondo la consigliera federale Karin Keller-Sutter, la normativa "too big to fail" non è adatta a una banca d'importanza sistemica come Credit Suisse.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Le normative svizzere "too big to fail" non si prestano facilmente alla liquidazione di una banca d'importanza sistemica attiva a livello mondiale. Lo ha afferma, in un'intervista concessa all'edizione della Neue Zürcher Zeitung in edicola sabato, la ministra elvetica delle finanze Karin Keller-Sutter, tornando sull'acquisizione di Credit Suisse (CS) da parte di UBS.

"Nella pratica, i danni economici sarebbero considerevoli", ha dichiarato la consigliera federale. Anche se una liquidazione del numero due bancario elvetico sarebbe stata possibile da un punto di vista giuridico, "non era certo il momento di fare esperimenti".

Keller-Sutter ha assicurato inoltre che nessuno da fuori ha fatto pressione sulla Svizzera durante le trattative. Non è vero che "siamo stati spinti verso una direzione".

La ministra liberale-radicale ha poi respinto l'idea, peraltro avanzata dal suo stesso partito, di separare la divisione svizzera di CS dal resto del gruppo, così da mantenerla una banca indipendente. Ciò vorrebbe in effetti dire "mettere in pericolo l'operazione inserendo nuove condizioni, con tutte le conseguenze del caso per l'economia svizzera e i mercati finanziari internazionali. È troppo rischioso."

La consigliera federale ha anche rispedito al mittente le critiche secondo cui le autorità di vigilanza del settore sarebbero restate a lungo spettatrici nel collasso di CS. L'istituto "ha sempre rispettato le esigenze in materia di capitale e liquidità". A proposito del suo operato, si è difesa dicendo di aver informato l'insieme del Governo a inizio febbraio sugli scenari d'emergenza. "La decisione di principio di nazionalizzare Credit Suisse era pure stata preparata sotto forma di ordinanza".

Keller-Sutter ha ribadito di essere convinta che l'acquisizione di CS da parte di UBS, con garanzie federali, sia la variante migliore. "Tutte le altre opzioni erano, ai nostri occhi, più rischiose per lo Stato, il contribuente, la nostra piazza finanziaria e i mercati".

Quanto alla collera della popolazione per gli aiuti ai "grandi", Keller-Sutter dichiara di capirla, aggiungendo di aver dovuto a sua volta ingoiare questo boccone amaro, considerando che sono stati errori dirigenziali a provocare tale situazione, e di essere personalmente da sempre contro le remunerazioni esorbitanti dei manager bancari.

La ministra delle finanze ha anche evidenziato come, malgrado questo maxi-salvataggio, l'intenzione resti quella di frenare la crescita delle spese della Confederazione. Le aeree prioritarie saranno quelle che dispongono di un buon cuscinetto, come il fondo per le infrastrutture ferroviarie e l'assicurazione contro la disoccupazione.

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi In Svizzera si lavora di più rispetto al 2010 Questo contenuto è stato pubblicato il 24 mar 2023 Nel 2019 le svizzere e gli svizzeri in età lavorativa hanno lavorato circa 1,5 giorni in più all'anno rispetto al 2010.