"Needle spiking": momenti di paura alla Street Parade di Zurigo

Otto persone che partecipavano alla Street Parade di Zurigo questo finesettimana sono state vittime di “needle spiking” (letteralmente tradotto “puntura con un ago”), un fenomeno già conosciuto all’estero e che ora è arrivato anche in Svizzera.

Il week end della Street Parade di Zurigo è stato anche un week end di paura per otto persone, prevalentemente giovani donne, che sono state vittime di “needle spiking”: Di cosa si tratta? Tradotto letteralmente significa “puntura con un ago”: sconosciuto colpiscono le loto vittime con un ago, solitamente di una siringa, mentre si trovano in mezzo alla folla.

Le prime testimonianze sono arrivate via Tik Tok: delle ragazze dicono di essere state punte mentre ballavano in mezzo alla folla di quella che è una delle feste di musica elettronica più conosciute in Europa. Una di loro sarebbe stata punta addirittura 14 volte. Medicate sul posto e portate all'ospedale, le vittime non sembrano avere conseguenze gravi. Non sembra nemmeno che siano state loro iniettate delle sostanze.

Il fenomeno inquieta: i servizi di soccorso zurighesi avevano avvertito prima della festa che sarebbe potuto accadere: "Fortunatamente le vittime non mostravano altri sintomi oltre alla puntura. Però erano spaventate, preoccupate e volevano sottoporsi alla nostra visita. Abbiamo medicato le loro ferite e le abbiamo mandate all'ospedale per ulteriori accertamenti", racconta la dottoressa Katharina Seidl del servizio di pronto soccorso attivo alla Street Parade.

Il fenomeno del “needle spiking” è abbastanza nuovo in Svizzera, ma già noto nel resto dell’Europa: negli scorsi mesi erano stati segnalati casi in Gran Bretagna, Francia e Spagna.

Il ferimento casuale di persone sembra essere fine a se stesso e per gli psicologi le ragioni possono essere diverse: per lo psicologo Felix Hof potrebbe essere una questione di potere: "L'autore vuole dominare l'ambiente circostante e limitare la libertà degli altri, soprattutto delle giovani donne. C'è anche molto probabilmente una componente di sadismo, il provare piacere provocando il dolore, la paura e il panico negli altri".

