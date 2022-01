"Mosca pronta a sabotarsi pur di invadere l'Ucraina"

Contenuto esterno

Nel merito della situazione al confine tra Russia e Ucraina, secondo gli Stati Uniti, Mosca sarebbe sul punto di compiere sabotaggi contro le sue stesse truppe o contro le forze da lei sostenute nel Donbass per avere un pretesto per invadere il paese vicino. Washington accusa la Russia di condurre pure una campagna di disinformazione per convincere gli ucraini della necessità di un suo intervento. Accuse respinte categoricamente dal Cremlino, anche di fronte alla minaccia di un'ingerenza americana.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gennaio 2022 - 20:57

Altri sviluppi Altri sviluppi Helsinki a Tallin: la Via della Seta polare Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gen 2022 Un gigantesco tunnel ferroviario sottomarino vuol collegare la capitale finlandese a quella estone.