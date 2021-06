"Matrimonio per tutti": il Governo sprona il "sì"

Se la legge viene accettata, coppie eterosesuali e omosessuali avranno gli stessi dirittti e doveri Keystone / Anthony Anex

La consigliera federale Karin Keller-Sutter, direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha difeso martedì il matrimonio per tutti: le coppie omosessuali devono poter avere gli stessi diritti di quelle eterosessuali. Il popolo svizzero si recherà alle urne il prossimo 26 settembre per esprimersi a questo proposito.

La legge “Matrimonio per tutti” è stata accettata dal Parlamento in dicembre, si basa su un’iniziativa parlamentare dei Verdi liberali del 2013 e andrebbe a porre allo stesso livello tutti i matrimoni, che siano tra persone di sesso opposto o dello stesso sesso. Le coppie omosessuali attualmente hanno solo la possibilità di registrare la propria unione: una soluzione che però non offre loro gli stessi diritti di un matrimonio a tutti gli effetti.

Se il testo sarà adottato, le coppie dello stesso sesso potranno avere accesso alla naturalizzazione facilitata, alle adozioni (attualmente è possibile adottare i figli del partner, ma non adottare in coppia) e alla procreazione assistita. Rimarranno comunque delle limitazioni su questo ultimo punto: il ricorso a donazioni di sperma anonime, donazioni di ovuli e alla maternità surrogata continueranno a essere proibiti.

Ogni anno in Svizzera circa 700 coppie omosessuali registrano la loro unione e migliaia di bambini vivono oggi con due mamme o due papà. Secondo Keller-Sutter la questione del benessere o meno di questi bambini non riguarda la presenza di due genitori dello stesso sesso. Se ci sono problemi in famiglia, sono legati soprattutto al rapporto che c’è tra i due genitori, di qualsiasi sesso essi siano. End of insertion

Un comitato interpartitico, composto principalmente da rappresentanti di formazioni di centro-destra, si oppone però a questo progetto di legge, che andrebbe a creare una “frattura sociale e politica che elimina la definizione storica del matrimonio inteso come l’unione duratura tra un uomo e una donna”.

Non la pensa così invece il Governo, secondo il quale non esistono ragioni per non accettare questa modifica: “Non sta allo Stato dettare alle persone come organizzare la loro vita privata”.