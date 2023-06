Contenuto esterno

L'Ucraina è pronta a lanciare la sua controffensiva. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal. "Crediamo fermamente che avremo successo - ha detto - ma siamo coscienti che un gran numero di soldati morirà". Il capo di Stato ucraino ha aggiunto che non sa quanto durerà l'operazione e che avrebbe voluto avere un maggior numero di armi occidentali. Tuttavia, ha concluso, "l'Ucraina non può attendere per mesi. Le truppe sono pronte, più forti e motivate di quelle russe".

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 giugno 2023

