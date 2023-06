"Ich bin ein Berliner", il discorso di Kenendy compie 60 anni

Contenuto esterno

"Ich bin ein Berliner" ("Sono un berlinese"): 60 anni fa il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy tenne a Berlino uno dei suoi discorsi più famosi. La Guerra Fredda era in corso e Kennedy aveva organizzato il suo viaggio di quattro giorni in Germania dell’Ovest due anni dopo la costruzione del Muro, avvenuta nella la notte tra il 12 e il 13 agosto 1961e che avrebbe diviso la città (e il mondo) fino al 1989. La frase dell'allora inquilino della Casa bianca fu in grado di far sentire la vicinanza tra Stati Uniti ed Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2023