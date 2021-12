"Aprite le porte alla speranza e alla fiducia"

Il vescovo ticinese monsignor Valerio Lazzeri. Keystone / Pablo Gianinazzi

"Per l'umanità questo è tutt'altro che un periodo facile, ma non era stato facile nemmeno per la Sacra famiglia nel primo Natale. Ed è proprio nella difficoltà, che Dio accende la fiamma della speranza". Questo il messaggio di monsignor Valerio Lazzeri, nel giorno della vigilia si Natale.

Nel suo messaggio di Natale il vescovo di Lugano pone l'accento sulla speranza. In questi anni di crisi sanitaria, sociale ed economica l'invito è scegliere la fiducia. E saper andare oltre è una necessità anche per la Chiesa e le sue difficoltà. L’abbondanza e il consumismo - aggiunge il monsignore - non hanno inoltre mai favorito la rinascita dello spirito. L'intervista completa qui di seguito.

