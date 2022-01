È scomparso lo stilista Thierry Mugler

La settimana dell'alta moda di Parigi è iniziata lunedì con una triste notizia: Thierry Mugler è morto domenica, per cause naturali, all'età di 73 anni. Lo stilista alsaziano aveva regnato sul mondo della moda in particolare negli anni 1980.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 gennaio 2022 - 20:51

