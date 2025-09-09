È morto lo scrittore Stefano Benni

Stefano Benni, autore di culto dalla penna ironica e tagliente, si è spento a 78 anni lasciando un segno profondo nella letteratura italiana con romanzi indimenticabili e uno stile capace di raccontare la realtà con originalità e sarcasmo.
Lo scrittore e drammaturgo bolognese Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia. Aveva cresciuto tantissimi lettori: tra i suoi libri più amati Bar Sport, ma anche La compagnia dei celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio, Terra!. La notizia è stata confermata da Feltrinelli.
Nato a Bologna il 12 agosto del 1947, Stefano Benni è stato uno dei maggiori scrittori di culto italiani. A consacrare il suo stile inconfondibile, tra ironia e umorismo tagliente, capace di un’analisi impietosa della realtà, disegnando personaggi indimenticabili, alcuni romanzi e raccolte di racconti di grande successo, come Bar Sport (1976) appunto.
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 9 settembre 2025:
Molte le sue collaborazioni, a partire da quella con Beppe Grillo di cui scriveva i testi da comico, l’amicizia con Daniel Pennac di cui traduceva i romanzi, le incursioni nella musica, i testi per il teatro, le sceneggiature per il cinema e la regia (nel 1989 per Musica per vecchi animali con Umberto Angelucci), ma anche le collaborazioni giornalistiche, altrettanto taglienti, per l’Espresso e Panorama, Cuore e Tango, in un racconto della realtà dallo stile inconfondibile che lascia il segno.
