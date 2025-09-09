È morto lo scrittore Stefano Benni

Ha plasmato generazioni di lettori. Wikipedia

Stefano Benni, autore di culto dalla penna ironica e tagliente, si è spento a 78 anni lasciando un segno profondo nella letteratura italiana con romanzi indimenticabili e uno stile capace di raccontare la realtà con originalità e sarcasmo.

2 minuti

Keystone-ATS

Lo scrittore e drammaturgo bolognese Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia. Aveva cresciuto tantissimi lettori: tra i suoi libri più amati Bar Sport, ma anche La compagnia dei celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio, Terra!. La notizia è stata confermata da Feltrinelli.

Nato a Bologna il 12 agosto del 1947, Stefano Benni è stato uno dei maggiori scrittori di culto italiani. A consacrare il suo stile inconfondibile, tra ironia e umorismo tagliente, capace di un’analisi impietosa della realtà, disegnando personaggi indimenticabili, alcuni romanzi e raccolte di racconti di grande successo, come Bar Sport (1976) appunto.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 9 settembre 2025:

Contenuto esterno

Molte le sue collaborazioni, a partire da quella con Beppe Grillo di cui scriveva i testi da comico, l’amicizia con Daniel Pennac di cui traduceva i romanzi, le incursioni nella musica, i testi per il teatro, le sceneggiature per il cinema e la regia (nel 1989 per Musica per vecchi animali con Umberto Angelucci), ma anche le collaborazioni giornalistiche, altrettanto taglienti, per l’Espresso e Panorama, Cuore e Tango, in un racconto della realtà dallo stile inconfondibile che lascia il segno.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Cultura e dintorni Stefano Benni non ci sta Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scrittore, umorista, poeta e giornalista bolognese Stefano Benni ha rifiutato il Premio Vittorio De Sica, a lui assegnato, perché patrocinato dal Ministero dei beni culturali italiano. In un post sulla sua pagina Facebook, per spiegare il gran rifiuto del riconoscimento istituito nel 1975 da Gian Luigi RondiCollegamento esterno, l’autore sulla scena nazionale e internazionale… Di più Stefano Benni non ci sta