È morto l'artista colombiano Fernando Botero

L'artista colombiano Fernando Botero, celebre per le sue opere che rappresentano figure dalle forme abbondanti, è morto venerdì all'età di 91 anni. Nato a Medellin nel 1932, dopo gli studi ha viaggiato in giro per l' Europa. La dolcezza delle forme e l'aspetto ludico dei suoi soggetti non devono ingannare: dalle caricature politiche al conflitto armato colombiano, Botero ha affrontato temi seri con uno stile ludico. Ha sconvolto il mondo con le sue opere sulle torture inflitte dall'esercito statunitense ai prigionieri nel carcere iracheno di Abu Grahib.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2023 - 21:30