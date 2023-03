È morto il premio Nobel per la letteratura Oe

Contenuto esterno

L'icona del progressismo e dell'anticonformismo giapponese Kenzaburo Oe è morto all'età di 88 anni. Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 marzo, ha dichiarato l'editore Kodansha in un comunicato, spiegando che i suoi funerali sono già stati celebrati dalla famiglia.

Nato nel 1935 nella prefettura occidentale di Ehime, Oe si è fatto notare per la sua opera letteraria quando era ancora studente all'Università di Tokyo.

La sua opera "Shiiku", conosciuta in inglese come "The Catch" e in italiano come "Animale d'allevamento", vinse il prestigioso Premio Akutagawa nel 1958. In seguito ha vinto una serie di premi ed è diventato un leader della nuova generazione di scrittori giapponesi del dopoguerra.

Oe ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1994, diventando il secondo autore giapponese a ricevere l'onore dopo Kawabata Yasunari. L'Accademia svedese ha premiato Oe per le sue opere di narrativa, in cui "la forza poetica crea un mondo immaginario in cui vita e mito si condensano per formare un quadro sconcertante della situazione umana odierna".

Tra le sue opere principali pubblicate in Italia ricordiamo Il grido silenzioso, L'eco del paradiso, La vergine eterna e La foresta d'acqua, tutti titoli pubblicati da Garzanti.

Oe è stato anche un attivista per la pace. Ha intervistato i sopravvissuti al bombardamento atomico statunitense del 1945 sulla città di Hiroshima e i medici che hanno curato le vittime. Il suo libro "Note su Hiroshima" è diventato un bestseller.