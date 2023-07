È iniziata la stagione degli incendi

Contenuto esterno

La stagione degli incendi è ormai iniziata in tutto l'emisfero nord del pianeta. Se il Canada da mesi è confrontato con vasti incendi boschivi, fiamme e caldo torrido in queste ultime settimane hanno colpito anche California, Florida e Texas. Temperature oltre i 40 gradi sono state registrate anche in gran parte dei Paesi del Mediterraneo: in Spagna, per esempio, i roghi stanno devastando La Palma. Il fuoco ha toccato diverse zone dell'isola e sta distruggendo ampie aree boschive, avvicinandosi pericolosamente anche alle zone abitate. L'intervento dei pompieri è reso difficoltoso dal vento e dal caldo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2023