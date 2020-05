Come ci si poteva aspettare, in questo primo giorno di apertura non c'era folla nei musei.

Gli altri apriranno invece in giugno, come previsto in un primo tempo nel piano di deconfinamento del Governo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un museo su due in Svizzera riapre le porte 12 maggio 2020 - 21:30 In un primo tempo la riapertura sarebbe dovuta avvenire l'11 giugno. Poi il Governo ha modificato i piani. Quasi la metà dei musei ha colto l'occasione. Essendo generalmente chiusi il lunedì, la ripresa delle attività normali - per modo di dire - dei musei è avvenuta martedì. Stando a un sondaggio della fondazione Passaporto Musei Svizzeri, il 45% ha deciso di riaprire appunto oggi, interamente o in parte. Questi musei hanno già anticipato l'attuazione del piano di protezione, che prevede, ad esempio, un numero limitato di persone: una ogni 10 m2. Gli altri apriranno invece in giugno, come previsto in un primo tempo nel piano di deconfinamento del Governo. Come ci si poteva aspettare, in questo primo giorno di apertura non c'era folla nei musei. La Radiotelevisione Svizzera si è recata al Kunstmuseum di Basilea, di nuovo accessibile al pubblico, e al museo Burghalde di Lenzburg, nel cantone Argovia, che invece riaprirà con una nuova esposizione sul tema del sapone solo tra quattro settimane.