Cuba: i 10 cubani su imbarcazione Usa avevano fini terroristici

Il Ministero dell'Interno cubano ha reso noto che i 10 occupanti di un'imbarcazione proveniente dagli Stati Uniti, intercettata nelle acque territoriali cubane, avevano l'intenzione di compiere un'infiltrazione "con fini terroristici".

Secondo il sito governativo Cubadebate, a bordo erano presenti fucili d'assalto, armi corte, esplosivi artigianali, giubbotti antiproiettile, cannocchiali e uniformi mimetiche. Tra i partecipanti, tutti cubani residenti negli Usa, sono state identificate 7 persone: 6 arrestate e Michel Ortega Casanova, ucciso durante l'operazione, mentre le restanti "3 vittime sono ancora in corso di identificazione".

Duniel Hernández Santos, inviato dagli Stati Uniti per coordinare l’azione, è stato arrestato a Cuba ed avrebbe confessato le proprie responsabilità secondo il ministero dell’Interno, mentre alcuni dei sospetti “risultavano già ricercati per terrorismo secondo la Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza Onu”.

Washington “reagirà di conseguenza” una volta accertati i fatti, ha intanto fatto sapere il segretario di Stato Usa Marco Rubio, commentando la vicenda.

Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dal canto suo detto che la Casa Bianca sta “monitorando” la vicenda che ha visto l’uccisione di quattro persone da parte della guardia costiera cubana a bordo di un motoscafo statunitense, aggiungendo di sperare che non si trattasse di un incidente grave.

“Certo, sapete, una situazione che stiamo monitorando, speriamo che non sia così grave come temiamo. Ma non posso dire di più, perché non ne so di più”, ha aggiunto Vance, interpellato dai media. Il vicepresidente ha poi detto che il segretario di Stato Marco Rubio, impegnato in un vertice della Comunità Caraibica, lo aveva già informato degli eventi, ma “non conosciamo molti dettagli”.