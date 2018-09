Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 21.03 15 agosto 2018 - 21:03

Dopo il consiglio dei ministri straordinario organizzato mercoledì pomeriggio a Genova, il Governo italiano ha decretato lo stato di emergenza per 12 mesi nella città ligure e ha puntato il dito contro la concessionaria Autostrade per l'Italia.



Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno visitato mercoledì il luogo del dramma. (Keystone)

Una giornata di lutto nazionale, a data ancora da stabilire, cinque milioni di euro per gli interventi più urgenti (a partire dalla rimozione delle macerie) e stato di emergenza per 12 mesi: sono le prime misure adottate dal governo Conte a seguito di quanto avvenuto martedì a Genova.



Nella conferenza stampa dopo la riunione il premier ha promesso altre risorse, "perché quei soldi non sono assolutamente sufficienti", e ha indicato che l'idea è anche di nominare un commissario ad hoc per la ricostruzione.



(1) decretato lo stato di emergenza a Genova

Conte ha poi duramente attaccato la concessionaria Autostrade per l'Italia. Per il futuro – ha assicurato – il governo sarà "molto più rigoroso del passato nel valutare le clausole" dei contratti di concessione. E soprattutto, il primo ministro ha affermato che l'intenzione del Governo è avviare subito "la procedura per la revoca della concessione alla società Autostrade, perché non c'è dubbio che non ha adempiuto ai suoi obblighi", senza attendere le verifiche sul crollo che avverranno in sede penale.



Crollo Ponte Morandi "La responsabilità è del gestore" I soldi c'erano ma non sono stati utilizzati come avrebbero dovuto, accusa Dario Balotta, esperto di mobilità e dal 2008 al 2018 responsabile dei ...

La società però non ci sta. In un comunicatoLink esterno precisa che "l'infrastruttura era monitorata dalle strutture tecniche della direzione del Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche". Inoltre, precisa che negli ultimi cinque anni ha investito un miliardo di euro l'anno nella sicurezza e nella manutenzione.



Corsa contro il tempo

Mentre a livello politico la polemica si infiamma, sul posto però le preoccupazioni sono per il momento altre. Stando all'ultimo bilancio comunicato dal prefetto, nel crollo hanno perso la vita 39 persone, di cui due ancora da identificare. I feriti sono 16, di cui nove in stato grave. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di ritrovare i dispersi.



Vi è poi il problema degli sfollati, più di 600, che non sanno ancora cosa succederà. Il sindaco parla di abbattere ogni casa, per permettere la demolizione del ponte.

(2) Il servizio da GEnova dell'inviato della RSI

tvsvizzera.it/mar/ansa con RSI (TG del 15.8.2018)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.