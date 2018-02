Diritto d'autore

Zucchero, contadini svizzeri sul piede di guerra 23 febbraio 2018 - 18:30 Lo zucchero made in Switzerland non riesce a contrastare la concorrenza europea e i contadini hanno chiesto oggi a Berna un intervento deciso delle autorità per salvare la filiera nazionale della barbabietola. L’aumento della produzione nel continente, reclama l’Unione svizzera dei contadini (USC), ha fatto crollare i prezzi e il mercato interno è stato inondato dallo zucchero europeo. Da un lato, indica una nota dell’USC, l’Ue ha soppresso unilateralmente le quote di produzione e le restrizioni alle esportazioni, dall’altro ha mantenuto i dazi doganali alle importazioni, "Non ci battiamo più ad armi pari e l'industria nazionale è sottoposta a una grande pressione", ha rilevato il presidente dell'USC Markus Ritter. Secondo Guido Stäger, direttore di Zucchero Svizzera SA, i prezzi sono scesi del 50% e si assiste già a una riduzione importante delle superfici destinate la produzione di barbabietole.