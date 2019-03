Intanto, secondo la tv statale Vtv, saranno "oltre 150" gli artisti che si esibiranno sabato a un concerto intitolato 'Giù le mani dal Venezuela' annunciato dal governo di Nicolas Maduro, per contrapporsi al 'Venezuela Aid Live' promosso dall'opposizione con l'intento di raccogliere fondi per gli aiuti umanitari.

Servizio del TG sullo scontro Maduro-Guaidó in merito all'entrata degli aiuti umanitari statunitensi in Venezuela

Maduro ha per contro fatto chiudere la frontiera col Brasile e interrompere i collegamenti aerei e marittimi con le isole di Aruba e Curaçao, nelle Antille Olandesi, dove è arrivato l'ultimo carico di aiuti umanitari dagli Stati Uniti, pronti a raggiungere il Venezuela via mare.

In Venezuela, il presidente della Repubblica Nicolas Maduro ha ordinato giovedì la chiusura delle frontiere e annunciato l'arrivo di aiuti dalla Russia. Poco dopo, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó ha emesso un decreto per aprirle e consentire l'ingresso di aiuti umanitari statunitensi.

Aiuti USA, è braccio di ferro Maduro-Guaidó 22 febbraio 2019 - 13:30