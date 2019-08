Ma la condizione più stringente è per ora la "piena discontinuità": sottintende che nel nuovo esecutivo non c'è posto per alcun "ex".

PD: cinque punti per trattare coi 5 Stelle 21 agosto 2019 - 21:40 Dopo le dimissioni rassegnate dal premier Giuseppe Conte, sono iniziate mercoledì in Italia le consultazioni del presidente della Repubblica per trovare una via d'uscita alla crisi politica, esplorando la fattibilità di una maggioranza alternativa. In giornata, la direzione del Partito Democratico ha dato via libera a trattative con il Movimento 5 Stelle. Dopo i presidenti di Camera e Senato, i primi ad essere sentiti dal presidente Sergio Mattarella sono stati i rappresentanti dei gruppi parlamentari più piccoli. Giovedì, sarà la volta di Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia e, nel pomeriggio, Lega e Cinquestelle. Intanto Nicola Zingaretti, con una relazione approvata all'unanimità dalla direzione del partito, ha dettato le sue condizioni perché possa nascere un'alleanza con gli ex-nemici del Movimento 5 Stelle. O si forma una maggioranza politicamente forte, "un governo di svolta" che duri per l'intera legislatura e sia in piena discontinuità con quello precedente, oppure è meglio tornare al voto, ha spiegato. Nessuna soluzione temporanea. D'accordo le "anime" del PD Ma è l'unanimità con la quale Zingaretti ha ottenuto il mandato a intavolare trattative, la vera novità, in un partito a lungo profondamente diviso, anche sulla stessa possibilità di governare con i 5 Stelle. Le trattative verteranno su cinque punti: appartenenza all'UE, centralità del Parlamento, cambio nella gestione dei flussi migratori con piena partecipazione dell'Europa, svolta delle ricette economiche e sociali per evitare aumento della pressione fiscale e dell'IVA, e sostenibilità ambientale. Ma la condizione più stringente è per ora la "piena discontinuità": sottintende che nel nuovo esecutivo non c'è posto per alcun "ex".