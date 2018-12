Diritto d'autore

Un Campione al tappeto Oscar Acciari, Falò 10 novembre 2018 - 16:38 Il settimanale di approfondimento della Radiotelevisione svizzera, Falò, dedica una puntata alla crisi che sta attraversando l'enclave italiana in Svizzera dopo il fallimento della sua più grande azienda. Per anni, il Casinò di Campione d'Italia è stato considerato una macchina da soldi, un’autentica miniera d’oro capace di accontentare richieste di lavoro e di mantenere un comune di duemila abitanti con più di cento dipendenti. Ora tutto questo è un ricordo, e nell'enclave c’è solo disperazione: il casinò è fallito, i dipendenti e gli impiegati pubblici sono rimasti senza stipendio e senza futuro. Si attendono risposte da Roma con la consapevolezza che nulla potrà essere come prima. 'Un Campione KO' è stato trasmesso dal settimanale della RSI Falò nella puntata di giovedì 8 novembre.