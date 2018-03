La premier ha poi detto che verranno presi provvedimenti legislativi nei confronti di patrimoni in Gran Bretagna di uomini d'affari e funzionari russi ritenuti sospetti in relazione al tentato avvelenamento con agente nervino dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Ha inoltre preannunciato misure restrittive e controlli sui voli privati, sugli ingressi e sui movimenti di queste persone. Il governo britannico intende anche "congelare ogni asset dello Stato russo" che ritenga utilizzabile a scopi ostili.

May ha inoltre reso noto di aver revocato ogni prossimo invito o visita del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Ha anche annunciato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di Russia 2018.

