La Lega ha presentato venerdì mattina in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Troppi no fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona".

Sono le parole del partito guidato da Matteo Salvini. Che ribadisce su Twitter: "Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L'Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!".

Su Twitteranche il video che ritrae il leader leghista commosso al comizio di giovedì sera a Pescara. Avanza quindi la drammatizzazione della crisi, ma, al momento, non è previsto alcun incontro al Quirinale fra il premier e il presidente Mattarella.

Le tensioni nel governo con la crisi e lo spettro di elezioni in autunno pesano indistintamente su tutto il listino di Borsa, con Piazza Affari che peggiora e il Ftse Mib che lascia sul terreno il 2,3% a 20.360 punti. Mentre lo spread tra btp e bund è salito a 239 punti base con il rendimento del decennale all'1,8%.

Giovedì sera Matteo Salvini ha lanciato la sua corsa a premier, ma Giuseppe Conte ha intenzione di portare la crisi in Parlamento: "Farò in modo che sia la più trasparente della storia della vita repubblicana", ha detto sempre giovedì sera il premier. "Non spetta a Salvini convocare le Camere", ha sottolineato Conte ricordando che ora spetta al ministro "spiegare al Paese le ragioni che lo portano a interrompere bruscamente" l'azione di governo. Conte ha anche annunciato che contatterà Fico e Casellati per la riconvocazione delle Camere.



