La decisione di Trump era nell'aria da almeno una settimana, la stessa in cui dai sondaggi ha cominciato ad emergere una disapprovazione degli americani su come la Casa Bianca ha gestito l'emergenza, mentre il presidente è sommerso dalle critiche per i suoi ritardi.

Parole simili dal segretario generale dell'Onu: "Non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell'OMS o di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus", ha dichiarato Antonio Guterres. "Ora è il momento dell'unità e perché la comunità internazionale lavori insieme in solidarietà per fermare questo virus e le sue conseguenze dirompenti.

Benché non sia chiaro quando Trump abbia intenzione di interrompere i pagamenti né se abbia l'autorità per farlo, visto che sono autorizzati dal Congresso, le reazioni sono state immediate.

Il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso martedì i finanziamenti del suo Paese all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) fino a quando gli stessi USA non avranno completato un attento esame su come l'agenzia speciale delle Nazioni Unite ha gestito la crisi del coronavirus.

