Swiss e altre aziende svizzere del settore aeronautico, come il controllore Skyguide e l'operatore di terra Swissport, riceveranno aiuti dalla Confederazione per miliardi di franchi. Secondo i giornali del gruppo Tamedia, la sola Swiss otterrà 1,5 miliardi e per le altre imprese sono previsti prestiti e garanzie per un importo di 500 milioni.





Di 91 aerei Swiss, la maggior parte è a terra a causa della pandemia. (Keystone / Ennio Leanza)

Per il supporto finanziario a queste ultime, riferiscono gli autori dell'articolo, il Consiglio federale intende rinunciare ad applicare la legislazione d'emergenza e preferisce passare dal Parlamento per creare le basi giuridiche. Le Camere non si pronuncerebbero però durante la sessione straordinaria in programma dal 4 maggio bensì in quella estiva, dal 2 giugno.

dossier Coronavirus in Svizzera Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Le trattative non sono ancora del tutto concluse, riportano i giornali. Si discute in particolare di eventuali garanzie in merito alla flotta (Swiss dispone attualmente di 91 aerei, la maggior parte dei quali a terra a causa della pandemia).

Come noto, il governo esige inoltre garanzie che gli aiuti federali non finiscano alla società madre Lufthansa. A essere preservati dovranno essere i posti di lavoro in Svizzera, e nei prossimi tre anni la compagnia elvetica dovrà tornare a operare nella sua dimensione pre-crisi.

Aerei riconvertiti

Intanto, martedì, la compagnia ha annunciato un'estensione dell'offerta per il trasporto merci della sua filiale Swiss WorldCargo. L'aumento delle capacità è stato ottenuto grazie alla conversione di tre Boeing 777 finora usati per il trasporto di passeggeri. È allo studio la possibilità di sfruttare meglio le cabine togliendo i posti a sedere, ciò che presupporrebbe lo smontaggio di oltre 800 sedili all'aeroporto di Zurigo.





Per ora si fa così. Ma in tre dei dodici Boeing 777 della compagnia, i sedili potrebbero presto essere smontati. Di tali aerei si sfrutta ovviamente anche la stiva. (Keystone / Ennio Leanza)

La pandemia pesa anche sui bilanci dei costruttori. Nel primo trimestre 2020, Airbus ha registrato una perdita netta di 481 milioni di euro, secondo quanto reso noto martedì dalla stessa società, contro i 40 milioni di utile dello stesso periodo 2019. Il fatturato è calato su base annua del 15%, a 10,5 miliardi di euro. Nel trimestre in esame, Airbus ha consegnato 40 velivoli in meno rispetto al 2019. Fine della finestrella

Mentre annunciaLink esterno la proroga fino al 31 maggio dell'orario minimo (trasporto passeggeri), Swiss rende noto che da fine marzo ha effettuato oltre 80 voli cargo e trasportato più di 1'300 tonnellate di merci tra l'Asia e la Svizzera, in particolare farmaci e forniture mediche.



Su mandato della Croce Rossa svizzera (CRS), ha effettuato ad esempio sette voli da Shanghai a Zurigo importando dalla Cina grandi quantità di mascherine (oltre 20 milioni), guanti e tute di protezione (300'000). I dispositivi di protezione sono destinati principalmente alla Confederazione, che li distribuirà alle strutture sanitarie e alla popolazione.





(1) Servizio del TG sugli aiuti (che secondo anticipazioni stampa ammontano a 2 miliardi) per l'aviazione civile svizzera. Nel servizio RSI, anche un breve sguardo sulla situazione in altri Paesi.

Entro fine maggio, Swiss prevede di effettuare oltre 100 altri voli merci su richiesta di imprese e istituzioni private e pubbliche. Sarà inoltre proposta una nuova rete di voli cargo con nuove destinazioni.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 29.04.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.