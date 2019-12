Un uomo è stato ritrovato morto martedì sera in una pensione di Viganello, quartiere di Lugano. Sarebbe deceduto in seguito ad una lite. Due persone sono state arrestate e si ipotizza il reato di assassinio o di omicidio.

Presunto assassinio a Lugano 18 dicembre 2019 - 13:03 Un uomo è stato ritrovato morto martedì sera in una pensione di Viganello, quartiere di Lugano. Sarebbe deceduto in seguito ad una lite. Due persone sono state arrestate e si ipotizza il reato di assassinio o di omicidio. I due arrestati sono un 34enne austriaco residente a Lugano e uno svizzero 43enne domiciliato nel Mendrisiotto, nel sud del cantone. La vittima, che secondo i primi accertamenti sarebbe morta in seguito a un violento litigio, è invece uno svizzero di 35 anni residente nel distretto del Bellinzonese. Secondo informazioni raccolte dalla Radiotelevisione svizzera, uno dei due arrestati, così come la vittima, avevano una stanza nella pensione. I motivi della lite sarebbero legati al traffico di droga. Le autorità sono state allertate attorno alle 19:00 da qualcuno che ha indicato che nell'edificio, che collabora con l'assistenza sociale dando alloggio a chi si trova in difficoltà, c'era una persona che stava male.