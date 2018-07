Per gli inquirenti i due sono coinvolti in un traffico di stupefacenti destinato a consumatori locali.

Poco prima un'operazione della polizia di Lugano aveva portato al fermo di altre due persone per motivi analoghi. A Breganzona gli agenti hanno trovato alcune bolas di cocaina nell'auto in cui viaggiavano un eritreo di 29 anni e un 35enne italiano, entrambi residenti in Ticino. La successiva perquisizione dell'appartamento in cui vive il cittadino africano ha permesso di individuare circa 6 chili di marijuana, diverse centinaia di grammi di cocaina e un quantitativo inferiore di hashish.

Ieri le guardie di confine hanno fermato due 31enni, un montenegrino e una cittadina serba, in entrata al valico autostradale di Chiasso Brogeda. Nella loro auto, immatricolata in Serbia, gli agenti hanno rinvenuto 10 chili di marijuana. Per la coppia sono scattate le manette.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Droga, quattro fermi in due operazioni in Ticino 17 luglio 2018 - 19:02 Le forze dell'ordine hanno effettuato due colpi in poche ore contro trafficanti e spacciatori nella Svizzera italiana. Ieri le guardie di confine hanno fermato due 31enni, un montenegrino e una cittadina serba, in entrata al valico autostradale di Chiasso Brogeda. Nella loro auto, immatricolata in Serbia, gli agenti hanno rinvenuto 10 chili di marijuana. Per la coppia sono scattate le manette. Poco prima un'operazione della polizia di Lugano aveva portato al fermo di altre due persone per motivi analoghi. A Breganzona gli agenti hanno trovato alcune bolas di cocaina nell'auto in cui viaggiavano un eritreo di 29 anni e un 35enne italiano, entrambi residenti in Ticino. La successiva perquisizione dell'appartamento in cui vive il cittadino africano ha permesso di individuare circa 6 chili di marijuana, diverse centinaia di grammi di cocaina e un quantitativo inferiore di hashish. Per gli inquirenti i due sono coinvolti in un traffico di stupefacenti destinato a consumatori locali.