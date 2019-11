Il sindaco di Londra Sadiq Khan aveva parlato di "diverse persone ferite in modo grave" durante una conferenza stampa. Poco più tardi la polizia ha comunicato che il bilancio di quello definito come "un attacco terroristico" è di tre morti, compreso l'aggressore.

Attacco terroristico con coltello sul London Bridge 29 novembre 2019 - 21:11 Un uomo con una cintura esplosiva rivelatasi fasulla ha accoltellato diversi passanti venerdì sul London Bridge, a Londra, prima di essere ucciso dalla polizia. Oltre al terrorista, due persone sono morte. Il sindaco di Londra Sadiq Khan aveva parlato di "diverse persone ferite in modo grave" durante una conferenza stampa. Poco più tardi la polizia ha comunicato che il bilancio di quello definito come "un attacco terroristico" è di tre morti, compreso l'aggressore. Il sindaco ha descritto come "eroico" il comportamento di alcuni presenti che sono riusciti a bloccare l'uomo. Immagini che circolano nei social media mostrano un gruppo di persone che ha costretto il terrorista a terra prima di essere allontanati dagli agenti.