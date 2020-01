A Milano il giudice siciliano, sempre in conflitto con i politici di ogni schieramento per le sue costanti critiche al loro operato, è venuto per parlare del "patto sporco" che ha già avuto una coda processuale.

Antonino Di Matteo ha collaborato alle indagini di importanti casi legati a Cosa Nostra, come le stragi di capaci e di Via d'Amelio in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Antonino Di Matteo e il "patto sporco" Stato-mafia 17 gennaio 2020 - 21:17