A livello nazionale i lavoratori che passano di più il confine tutti i giorni sono soprattutto i francesi (177'335, +4,2%) e gli italiani (76'584, +7,8%). Questi ultimi sono soprattutto attivi in Ticino ma, in minor parte, anche nei Grigioni e Vallese.

La tendenza alla crescita si conferma, anche se in misura molto minore, in tutte le regioni prese in considerazione, se si esclude per il terzo trimestrale (ma non annuale) dell'area del Lemano, ovvero tra Ginevra e Losanna.

I lavoratori svizzeri sono esattamente il 50% della forza lavoro in Ticino. I frontalieri rappresentano quasi il 30% degli occupati su suolo cantonale. Il restante 20% (o poco più) è composto da stranieri che sono domiciliati in Ticino. ( dati: Ufficio di statistica del canton TicinoLink esterno )

I frontalieri attivi professionalmente in Ticino erano 67'900 alla fine del terzo trimestre, il 2,7% in più rispetto a tre mesi prima e il 7,9% in più nel confronto con il medesimo periodo del 2018. A livello nazionale l'aumento è stato del 4,2%.

Crescono in tutta la Svizzera Nuovo record di lavoratori frontalieri in Ticino

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nuovo record di lavoratori frontalieri in Ticino 07 novembre 2019 - 12:57 I frontalieri attivi professionalmente in Ticino erano 67'900 alla fine del terzo trimestre, il 2,7% in più rispetto a tre mesi prima e il 7,9% in più nel confronto con il medesimo periodo del 2018. A livello nazionale l'aumento è stato del 4,2%. I dati ufficiali sono dell'Ufficio federale di statistica, che ha pubblicato giovedì i dati aggiornati. Si tratta di un nuovo massimo storico. I lavoratori svizzeri sono esattamente il 50% della forza lavoro in Ticino. I frontalieri rappresentano quasi il 30% degli occupati su suolo cantonale. Il restante 20% (o poco più) è composto da stranieri che sono domiciliati in Ticino. (dati: Ufficio di statistica del canton Ticino) La tendenza alla crescita si conferma, anche se in misura molto minore, in tutte le regioni prese in considerazione, se si esclude per il terzo trimestrale (ma non annuale) dell'area del Lemano, ovvero tra Ginevra e Losanna. A livello nazionale i lavoratori che passano di più il confine tutti i giorni sono soprattutto i francesi (177'335, +4,2%) e gli italiani (76'584, +7,8%). Questi ultimi sono soprattutto attivi in Ticino ma, in minor parte, anche nei Grigioni e Vallese. Rimangono invece stabili quelli in provenienza dall'area germanofona, ovvero dalla Germania (60'422, invariato) e dall'Austria (8242, -0,2%). In Svizzera Il numero di lavoratori frontalieri in Svizzera ha raggiunto quota 325'291, pari a un aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le regioni più attraenti, oltre al Ticino, sono quelle del Lemano (120'224, +4,8%) e la Svizzera nord-occidentale (69'715, +0,5%), che comprende Basilea. La gran parte dei frontalieri lavora nel terziario (216'818, +4,8%). Rimane comunque importante anche il ramo secondario (106'304, +3,0%). Ecco il breve servizio del TG della Radiotelevisione svizzera.