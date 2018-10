Anche la Svizzera italiana non fa eccezione. Ma cosa spinge un numero così alto di mastri birrai a cimentarsi con malti e luppoli per produrre una delle bevande più antiche al mondo? In un tour fra microbirrifici artigianali e birre industriali svizzere ed estere, siamo andati alla scoperta di un mondo fatto di passione e creatività, alla costante ricerca della birra perfetta.

In Svizzera, tra strutture grandi e piccole, vi sono più di novecento birrifici, una delle concentrazioni maggiori al mondo se calcolata rispetto alla popolazione. Un fenomeno che non coinvolge solo la Confederazione. Anzi.

A tutta birra
Roberto von Flüe e Debora Huber, Falò RSI
07 ottobre 2018 - 10:45