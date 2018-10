Spread che martedì ha raggiunto quota 315 punti, il livello più alto dall'aprile del 2013. Ma il ministro dell'economia Giovanni Tria non si è detto preoccupato. L'aumento "non è giustificato rispetto ai fondamentali della nostra economia", ha dichiarato, aggiungendo che una volta che il programma politico-economico sarà approvato dal Parlamento "l'incertezza di questi ultimi mesi sparirà".

Per l'Europa il Fondo prevede per quest'anno un Pil in aumento del 2,0%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di luglio (-0,4 punti su aprile). Nel 2019 il Pil dell'area euro è stimato a +1,9%, invariato su luglio, ma in calo dello 0,1% su aprile. Per gli Stati Uniti la crescita è stimata al 2,9% nel 2018, invariata rispetto a luglio e aprile. Per il 2019 il Pil è atteso al +2,5%, -0,2 punti percentuali su luglio e aprile.

''La ripresa è meno bilanciata. I rischi al ribasso sono aumentati negli ultimi sei mesi'' afferma il Fondo nel rapporto periodico World Economic Outlook, sottolineando che questo "riflette gli effetti negativi delle misure commerciali annunciate e prospettive più deboli per alcune economie emergenti e in via di sviluppo. Si tratta della prima revisione al ribasso della crescita mondiale negli ultimi due anni.

Il Pil mondiale, secondo il Fondo monetario internazionale, salirà del 3,7% sia nel 2018 sia nel 2019, e non del 3,9% come indicavano le previsioni precedenti.

