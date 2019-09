Gli svizzeri sono spesso considerati delle persone prudenti e meticolose. Hanno però anche uno spirito creativo che ha prodotto numerose invenzioni utilizzate in tutto il mondo.

Cerniera lampo, cellophane o LSD: le invenzioni svizzere note in tutto il mondo sono numerose. Secondo il Global Innovation IndexLink esterno, la Svizzera è campionessa del mondo dell'innovazione, seguita da Svezia e Stati Uniti. In Europa, la Confederazione è il Paese che ha depositato il maggior numero di brevettiLink esterno. Nel 2018, le domande di brevetto svizzere sono state 955 (per milione di abitanti). Il numero scende a 332 in Germania e a 132 negli Stati Uniti.

La Svizzera dispone di un'industria farmaceutica forte, per cui non sorprende che molte invenzioni provengano da questo settore. Si va dalla produzione artificiale di vitamina C ai sedativi come il valium e il controverso LSD.

Le innovazioni che facilitano la vita sono molto apprezzate: la chiusura a velcro, la pellicola di cellophane, il coltellino tascabile, l'orologio da polso, lo spremiaglio e molto altro ancora.

(Fonti: Ufficio europeo dei brevetti, Dizionario storico della Svizzera)

