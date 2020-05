l'Hotel Michelangelo di Milano ospita le persone non più gravi in attesa della guarigione totale e che vivono in quarantena.

Una volta dimessi dall'ospedale, molti di loro hanno trovato casa all' hotel MichelangeloLink esterno , davanti alla Stazione Centrale di Milano. Qua vivono reclusi, uno per ogni camera, fino a quando il tampone non dirà che è il momento di tornare a casa.

La vita in 20 metri quadri per due, tre, a volte quattro settimane: è la quarantena toccata ad alcuni pazienti Covid che hanno superato la fase più critica della malattia ma sono ancora positivi al virus.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Quarantine Hotel", ovvero dove ci si isola per guarire Marco Todarello, RSI News 16 maggio 2020 - 11:00 Sono oltre 320 i pazienti dimessi dagli ospedali milanesi e ospitati e curati all'hotel Michelangelo del capoluogo lombardo. Nell'ultimo mese, 112 persone sono tornate a casa, guarite. La vita in 20 metri quadri per due, tre, a volte quattro settimane: è la quarantena toccata ad alcuni pazienti Covid che hanno superato la fase più critica della malattia ma sono ancora positivi al virus. Una volta dimessi dall'ospedale, molti di loro hanno trovato casa all'hotel Michelangelo, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Qua vivono reclusi, uno per ogni camera, fino a quando il tampone non dirà che è il momento di tornare a casa. È un esperimento di assistenza sociale, oltre che sanitaria: gli ospiti, infatti, sono persone che vivono da sole, o senza fissa dimora, o ancora membri di famiglie numerose residenti in case piccole, e quindi impossibilitati a mantenere il distanziamento di sicurezza. Dal 30 marzo, giorno dell'apertura, sono entrati 316 pazienti. Ad oggi sono guariti in 112. Il progetto - che costa 583.000 euro al mese - è stato promosso dal Comune di Milano e finanziato dallo Stato attraverso la Protezione Civile.