Si è rallegrato per la decisione anche il governo ticinese che ha espresso"grande soddisfazione" per la nascita del consorzio che "getta le basi per uno sviluppo sostenibile della navigazione di linea e turistica sui due laghi ticinesi, Ceresio e Verbano".

La ripresa dell’attività nelle prossime settimane consentirà di coprire la domanda di trasporti in coincidenza con l’inizio della stagione turistica. La schiarita è stata accolta con soddisfazione dai sindacati e dai 34 dipendenti che in giugno si erano visti recapitare la disdetta del rapporto di lavoro. Ma restano ancora alcune incognite legate ai salari e alle nuove condizioni contrattuali.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Riparte la navigazione sul bacino svizzero del Verbano 13 marzo 2018 - 18:15 Firmato l'accordo tra Italia e Svizzera sulla costituzione del nuovo consorzio che gestirà la navigazione sul versante elvetico del Verbano. Dal prossimo 25 marzo riprenderà la navigazione sul bacino svizzero del lago maggiore. L’attesa decisione è stata presa nel corso della riunione a Milano dello speciale gruppo di lavoro - nel quale sono rappresentati oltre le compagnie di trasporto anche l’Ufficio federale dei trasporti, il Ministero italiano competente e il Cantone Ticino – che ha dato vita al nuovo Consorzio del Laghi (Verbano e Maggiore). Il nuovo ente, è stato confermato, assicurerà i collegamenti soppressi dalla società italiana Navigazione Lago Maggiore e riassumerà i dipendenti rimasti a casa in seguito all’interruzione del servizio sulle acque elvetiche del Verbano. La ripresa dell’attività nelle prossime settimane consentirà di coprire la domanda di trasporti in coincidenza con l’inizio della stagione turistica. La schiarita è stata accolta con soddisfazione dai sindacati e dai 34 dipendenti che in giugno si erano visti recapitare la disdetta del rapporto di lavoro. Ma restano ancora alcune incognite legate ai salari e alle nuove condizioni contrattuali. Si è rallegrato per la decisione anche il governo ticinese che ha espresso"grande soddisfazione" per la nascita del consorzio che "getta le basi per uno sviluppo sostenibile della navigazione di linea e turistica sui due laghi ticinesi, Ceresio e Verbano". -il comunicato dell'Ufficio federale dei trasporti