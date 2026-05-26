Costi sanitari in crescita, aumento premi stimato in 5%

Keystone-SDA

Lo scorso anno i costi sanitari sono aumentati di ulteriori 247 franchi pro capite. Una tendenza al rialzo che, stando all'Ufficio federale della sanità (UFSP), è destinata a proseguire anche nell'anno in corso.

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(Keystone-ATS) Una notizia poco confortante per gli assicurati giacché in autunno i premi dovrebbero aumentare di circa il 5%. “In media, prevediamo che i premi aumenteranno all’incirca nella stessa misura dei costi”, ha affermato oggi davanti ai media Philipp Muri, capo della Divisione Vigilanza sulle assicurazioni in seno all’UFSP. Attualmente, le casse malattia stimano un incremento degli oneri di poco inferiore al 5% per il 2026.

Secondo l’UFSP, nel primo trimestre la crescita dei costi è stata di circa il 2,9%. Le ragioni (peraltro note, secondo gli esperti della Confederazione)? La demografia, ossia l’invecchiamento della popolazione, i progressi della medicina e l’aumento dei volumi. “Il contenimento dei costi rimane quindi un compito permanente”, ha affermato Kristian Schneider, vicedirettore dell’UFSP.