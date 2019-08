Nell'ambito delle cure ambulatoriali, il governo vuole strutturare meglio i negoziati per fissare le tariffe. Sarà così creata un'organizzazione nazionale, analoga a quella per le cure stazionarie.

Prezzi di riferimento per i farmaci generici 21 agosto 2019 - 23:05 Il Consiglio federale ha trasmesso mercoledì al Parlamento un pacchetto di misure volte a frenare l'aumento dei costi della salute in Svizzera. Con un intervento sui prezzi dei farmaci generici, la creazione di un'organizzazione tariffale nazionale e progetti pilota, il governo si attende risparmi a lungo termine per diverse centinaia di milioni di franchi annui (ma non ci sarà una drastica diminuzione dei costi). Con questo primo pacchetto, tutte le parti coinvolte -ha detto alla stampa il consigliere federale Alain Berset, ministro della sanità- avranno strumenti per contribuire al contenimento dei costi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Un secondo pacchetto dovrebbe essere messo in consultazione all'inizio del 2020. Prezzo dei generici In Svizzera, i farmaci generici sono due volte più cari rispetto ai Paesi europei che ci circondano, ha rilevato Berset. Il governo ha quindi deciso di introdurre un sistema di prezzo di riferimento applicabile ai medicinali il cui brevetto è scaduto. Almeno tre preparati contenenti lo stesso principio attivo dovranno coesistere sul mercato e il prezzo sarà fissato in funzione di quelli praticati all'estero e del volume di mercato del farmaco originale. L'assicurazione di base (obbligatoria, le cui prestazioni sono le stesse a prescindere dalla cassa malattia con la quale si sottoscrive la polizza) rimborserà soltanto questo prezzo. Per avere un farmaco più caro -rimane la libertà di scelta e la possibilità di farsi prescrivere l'originale- l'assicurato dovrà pagare la differenza. Il nuovo sistema dovrebbe permettere di realizzare risparmi tra 300 e 500 milioni di franchi l'anno ed è stato mantenuto dal Consiglio federale nonostante le opposizioni sollevate durante la consultazione: secondo l'industria, i medici e gli ospedali, potrebbe occasionare problemi di approvvigionamento e metterebbe in pericolo la sicurezza dei pazienti. Organizzazione tariffale Nell'ambito delle cure ambulatoriali, il governo vuole strutturare meglio i negoziati per fissare le tariffe. Sarà così creata un'organizzazione nazionale, analoga a quella per le cure stazionarie. Il Consiglio federale vorrebbe inoltre obbligare fornitori di prestazioni e assicuratori a concludere convenzioni nazionali con misure correttive per attenuare gli aumenti ingiustificati dei costi. I fornitori di cure saranno tenuti a inviare dopo ogni trattamento una copia della fattura ai pazienti, che potranno così controllare le prestazioni indicate e prendere atto dei costi. Il pacchetto di misure prevede anche la possibilità di attivare progetti pilota volti a esplorare nuove piste per ridurre i cosi, anche se esulano dalla Legge federale sull'assicurazione malattia. Alain Berset ha sottolineato che già oggi possono essere lanciati progetti innovativi, ma questa possibilità è poco sfruttata.