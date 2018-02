Diritto d'autore

Le lanterne protagoniste del carnevale di Basilea 19 febbraio 2018 - 13:00 Il Carnevale di Basilea, il più importante della Confederazione, è iniziato questa mattina alle 4 con il tradizionale "Morgestraich", la sfilata di lanterne, pifferi e tamburi per le vie della città, cui hanno partecipato come consuetudine decine di migliaia di persone, per nulla intimorite dalle temperature gelide. Numerosi e variegati temi e personaggi evocati dal corteo allegorico, dal movimento anti molestie #metoo, al presidente americano Donald Trump e al dittatore nordcoreano Kim Jong-un su tutti. Oltre alla sfilata dei carri pomeridiana - secondo momento clou di oggi cui partecipano 470 tra bande, carri e “Guggenmusik” - in agenda è previsto un altro corteo nella giornata di mercoledì. Le luci del carnevale, iscritto in dicembre nel patrimonio dei beni culturali immateriali dell’Unesco, si spegneranno giovedì prima dell’alba.