La sinistra radicale fa la festa a Macron 05 maggio 2018 - 21:10 Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Parigi contro le riforme del presidente Emmanuel Macron, a un anno dalla sua elezione. La manifestazione, partita in un clima festivo e di scherno nei confronti del capo dello Stato, ha registrato in realtà anche attimi di paura, quando in piazza della Bastiglia una cinquantina di individui col volto coperto ha preso d'assalto un furgone di Radio France. Dopo la rottura dei finestrini, un fumogeno è stato lanciato all'interno del veicolo parcheggiato, mentre gli assalitori urlavano ai giornalisti di andarsene. Giove, Dracula e Napoleone Il corteo, passato da Place de la République e diretto alla Bastiglia, è stato controllato da uno schieramento di 2'000 tra poliziotti e gendarmi. Era diviso in quattro parti, separate da tre carri allegorici dedicati a Macron. Alla protesta, organizzata dalla sinistra radicale, hanno partecipato 160'000 persone secondo il movimento La France Insoumise, 40'000 per la prefettura.