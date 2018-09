Si è dichiarata "sicura al 100%" che ad aggredirla sessualmente fu Brett Kavanaugh, il quale a suo dire le mise una mano sulla bocca. "Era difficile per me respirare e pensai che Brett mi avrebbe accidentalmente uccisa. Sia Brett sia Mark (Judge) ridevano ubriachi durante l'aggressione".

"Non ho tutte le risposte. Non ricordo come vorrei, ma i dettagli di quella notte che mi hanno portato qui oggi non li dimenticherò mai. Si sono impressi nella mia memoria e mi hanno perseguitato episodicamente quando sono diventata adulta", ha aggiunto.

Caso Kavanaugh, Ford testimonia al Senato 27 settembre 2018 - 21:15 Negli Stati Uniti, la Commissione giustizia del Senato ha sentito giovedì Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare pubblicamente di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, giudice nominato da Trump alla Corte suprema. "Sono terrorizzata ma è mio dovere civico", ha detto Ford sotto giuramento, prima di descrivere nel dettaglio l'episodio risalente al 1982 in un'audizione durata quattro ore. "Non ho tutte le risposte. Non ricordo come vorrei, ma i dettagli di quella notte che mi hanno portato qui oggi non li dimenticherò mai. Si sono impressi nella mia memoria e mi hanno perseguitato episodicamente quando sono diventata adulta", ha aggiunto. Altre due donne lo accusano Si è dichiarata "sicura al 100%" che ad aggredirla sessualmente fu Brett Kavanaugh, il quale a suo dire le mise una mano sulla bocca. "Era difficile per me respirare e pensai che Brett mi avrebbe accidentalmente uccisa. Sia Brett sia Mark (Judge) ridevano ubriachi durante l'aggressione". Il giudice, la cui conferma della nomina alla Corte suprema è stata posticipata, sarà sentito dalla Commissione giustizia dopo l'audizione della Ford. Continua a negare fermamente ogni addebito. Nel frattempo, altre due donne lo accusano di aggressione. Brett Kavanaugh e Christine Blasey Ford hanno entrambi confermato in una testimonianza scritta le loro opposte versioni. Il presidente Donald Trump, da parte sua, si è detto pronto a cambiare idea sul giudice alla luce delle deposizioni ma ha continuato a difenderlo, mettere in dubbio le accuse e ammonire sui rischi del movimento #metoo. Intanto, nel primo pomeriggio di giovedì, una marcia contro la conferma del giudice si dirigeva verso Capitol Hill, la sede del Congresso USA.