Corte Suprema Usa contro Trump, mantiene lo ius soli

Keystone-SDA

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La Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump.

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(Keystone-ATS) L’abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.

Una Corte Suprema divisa, 5 voti a favore e 4 contrari, ha respinto le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull’immigrazione.

La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo, emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l’anno scorso, risultava incompatibile con il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione.

A favore del mantenimento dello ius soli sono stati John Roberts, Sonya Sotomayor, Helena Kagan, Amy Comey Barrett e Ketanji Brown Jackson.

14mo Emendamento garantisce lo ius soli

“La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere diritti: quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica”. Lo ha detto il presidente della Corte Suprema statunitense John Roberts, sottolineando che il 14mo Emendamento estende questa promessa “a ogni persona nata in questa terra. Oggi manteniamo questa promessa”.

Il 14mo emendamento stabilisce che “tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti”, ha aggiunto Roberts.