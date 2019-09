La giudice Brenda Hale mentre legge la decisione della Corte suprema britannica.

(Keystone)

La sospensione prolungata del Parlamento britannico decisa da Boris Johnson è "illegale, nulla e priva di effetti". Lo ha stabilito la Corte Suprema nel duro verdetto letto dalla presidente lady Brenda Hale.

È come se il Parlamento non fosse "mai stato prorogato", ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker (presidenti) di Comuni e Lord il potere di riconvocare le Camere quanto prima e dichiarando 'l'advice' del premier alla regina immotivato e inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari.



corte La Corte Suprema britannica ha ritenuto nulla la decisione di sospendere i lavori del Parlamento.

Richiesta di dimissioni per Johnson

Partono le richieste di dimissioni nei confronti di Boris Johnson, dopo la sentenza della Corte Suprema. Le Camere potrebbero essere riconvocate già domani.

La prima a parlare di dimissioni come "la prima cosa decente" che Johnson dovrebbe fare è stata Joanna Cherry, deputata indipendentista scozzese dell'Snp, in prima fila in uno dei ricorsi presentati contro la sospensione. Secondo Cherry, il verdetto stabilisce che "nessuno, neppure un monarca, è al di sopra della legge".

Un verdetto "storico" che certifica "il disprezzo del Parlamento" di Johnson, ha commentato a margine del congresso del Labour a Brighton, il leader dell'opposizione parlamentare a Westminster, Jeremy Corbyn. Il Parlamento britannico - ha aggiunto Corbyn - va riconvocato subito e Boris Johnson deve "valutare la sua posizione" di primo ministro.

Johnson pensa a una nuova "prorogation"

Boris Johnson, nonostante la decisione della Corte Suprema, non vede motivi per dimettersi. Il premier britannico non ha inoltre escluso la possibilità di riproporre la "proprogation" con un nuovo atto, in forma giuridica diversa, a seconda delle motivazioni della Corte. E ha insistito che il Parlamento avrà "un sacco di tempo per valutare il deal" sulla Brexit che egli "spera di poter raggiungere" entro il Consiglio Europeo del 17-18 ottobre anche tornando a riunirsi il 14.



amuso Il corrispondente da Londra Lorenzo Amuso

tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.