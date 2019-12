La vicenda, di cui si sono già ampiamente occupate le cronache, riguarda presunti fondi neri della multinazionale brasiliana Odebrecht, attiva nel settore delle costruzioni e nella petrolchimica, che avrebbe pagato decine di milioni di tangenti per importanti commesse pubbliche in Venezuela, in particolare quelle relative alla diga di Tocoma e alla metropolitana di Caracas.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Riciclaggio, Berna dissequestra i conti di avvocato venezuelano 10 dicembre 2019 - 20:21 Le alte autorità giudiziarie svizzere non sembrano concordare su uno dei più colossali casi di corruzione internazionale che coinvolge personaggi vicini ai governi e multinazionali, lambendo da vicino la Confederazione. La vicenda, di cui si sono già ampiamente occupate le cronache, riguarda presunti fondi neri della multinazionale brasiliana Odebrecht, attiva nel settore delle costruzioni e nella petrolchimica, che avrebbe pagato decine di milioni di tangenti per importanti commesse pubbliche in Venezuela, in particolare quelle relative alla diga di Tocoma e alla metropolitana di Caracas. Soldi transitati su conti svizzeri collegati con un uomo d'affari sudamericano e che sono stati bloccati due anni fa dal Ministero pubblico della Confederazione per sospetto riciclaggio. Decisione che è stata confermata tre settimane fa dal Tribunale penale federale di Bellinzona che aveva concordato sugli indizi a carico dell'avvocato venezuelano. A sorpresa però la Procura federale ha ora emesso un ordine di dissequestro dei valori patrimoniali contestati. Nel futuro immediato si potrà sapere qualcosa di più sulle motivazioni alla base della decisione dell'alta corte. Di sicuro questa intricata vicenda è lungi dall'essersi conclusa con questo ultimo intervento di Berna. Ulteriori dettagli nel servizio del TG.