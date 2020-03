Nel giro di una notte, dopo le misure prese dal Governo anche a Roma c'è stato un mutamento radicale.

Piazza Navona praticamente deserta martedì 10 marzo. (Keystone / Angelo Carconi)

Roma come Milano e Venezia. Nella capitale le strade si sono svuotate e gli atteggiamenti collettivi e individuali sono drasticamente cambiati.

La RSI - nel servizio che potete vedere sotto - è andata a vedere com'è cambiata la vita quotidiana nel quartiere Prati.



Intanto, nel paese – all'indomani delle misure drastiche prese dal Governo – l'evoluzione del numero di contagi non accenna a diminuire. Nelle ultime 24 ore il numero complessivo ha superato i diecimila (10'149). I malati sono 8'514, 529 in più di lunedì, mentre le vittime 631, 168 in più.

Le persone guarite dopo aver contratto il virus sono invece 1'004, stando agli ultimi dati forniti dal commissario Angelo Borrelli.

Dalle regioni del nord, in primis Lombardia e Veneto, giunge un nuovo appello per un'ulteriore stretta. I governatori vogliono che restino in funzione per 15 giorni solo i servizi essenziali mentre negozi (ad eccezione di quelli di generi alimentari, farmacie e parafarmacie) e attività produttive vengano chiuse subito.

Richieste alle quali l'esecutivo non dice no, ma prende però tempo. "Vi assicuro che il Governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio", ha affermato Conte ai leader dell'opposizione ricordando però la necessità di valutare tutti gli interessi in gioco. Per il momento dunque le misure in vigore restano quelle previste dal decreto annunciato dal premier lunedì sera.

Gli ultimi aggiornamenti del corrispondente da Roma della RSI e il reportage dal quartiere Prati:

(6) aggiornamenti da Roma





tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 10.03.2020)

