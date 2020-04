L'obbligo, per il momento, non vale per gli esercizi con meno di 400 metri quadrati. La settimana prossima sarà per contro esteso ai mezzi pubblici.

È consentito l'uso, in alternativa alle mascherine, di scaldacollo oppure foulard. Le mascherine sono peraltro in vendita all'ingresso di gran parte dei supermercati, al prezzo di un euro.

Lo ha annunciato lunedì il cancelliere Sebastian Kurz. Sempre da lunedì, è in vigore in tutta l'Austria l'obbligo di coprire bocca e naso nei supermercati.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Riapertura dei negozi in Austria dal 14 aprile 06 aprile 2020 - 13:50 L'Austria riaprirà a tappe gli esercizi commerciali attualmente chiusi a partire dal 14 aprile, ossia dopo le festività pasquali. In un primo momento, riprenderà l'attività dei negozi con una superficie inferiore ai 400 metri quadrati, i vivai e i centri fai-da-te. Ai primi di maggio è prevista il riavvio di tutto il settore commerciale, parrucchieri inclusi. Lo ha annunciato lunedì il cancelliere Sebastian Kurz. Sempre da lunedì, è in vigore in tutta l'Austria l'obbligo di coprire bocca e naso nei supermercati. È consentito l'uso, in alternativa alle mascherine, di scaldacollo oppure foulard. Le mascherine sono peraltro in vendita all'ingresso di gran parte dei supermercati, al prezzo di un euro. L'obbligo, per il momento, non vale per gli esercizi con meno di 400 metri quadrati. La settimana prossima sarà per contro esteso ai mezzi pubblici.