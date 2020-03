Intanto per far fronte alla saturazione dei servizi funerari la capitale ha deciso di allestire un grande obitorio sulla pista di ghiaccio di un centro commerciale mentre un gigantesco ospedale da campo che potrà ospitare fino a 5'500 letti è stato creato nel centro esposizioni della fiera cittadina.

Nel paese iberico sono attualmente 2'636 i pazienti sottoposti a terapie intensive, a fronte di 3'794 guarigioni mentre la regione più colpita è quella di Madrid con 1'535 morti (57%) e 12'352 contagi (31%) . "Per fortuna ogni giorno abbiamo più guarigioni in rapporto al totale dei decessi", ha continuato il dirigente sanitario.

In Spagna, secondo paese in Europa più colpito dalla pandemia, si è registrato tra lunedì e martedì un nuovo record di vittime a causa del coronavirus con 514 decessi, cifra che porta a 2'696 il bilancio totale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Record di vittime e contagi in Spagna 24 marzo 2020 - 18:25 In Spagna, secondo paese in Europa più colpito dalla pandemia, si è registrato tra lunedì e martedì un nuovo record di vittime a causa del coronavirus con 514 decessi, cifra che porta a 2'696 il bilancio totale. I contagi sono aumentati del 20%, secondo quanto ha riferito il Ministero della sanità, avvicinandosi alla soglia di 40'000 (39'673). "Siamo nella settimana decisiva" nel corso della quale "ci attendiamo" di comprendere se, grazie alle restrizioni adottate "si riuscirà a raggiungere il picco e a vedere una prima regressione delle infezioni", ha spiegato il direttore del centro di allarme sanitario Fernando Simon. Nel paese iberico sono attualmente 2'636 i pazienti sottoposti a terapie intensive, a fronte di 3'794 guarigioni mentre la regione più colpita è quella di Madrid con 1'535 morti (57%) e 12'352 contagi (31%) . "Per fortuna ogni giorno abbiamo più guarigioni in rapporto al totale dei decessi", ha continuato il dirigente sanitario. In proposito è imminente la decisione del premier Pedro Sanchez sull'eventuale estensione all'11 aprile delle misure di confinamento della popolazione decretate lo scorso 14 marzo. Ma le pressioni sul sistema sanitario, messo a dura prova dalla diffusione della pandemia che finora ha colpito 5'400 professionisti del settore, sono destinate ad acuirsi nei prossimi giorni. Intanto per far fronte alla saturazione dei servizi funerari la capitale ha deciso di allestire un grande obitorio sulla pista di ghiaccio di un centro commerciale mentre un gigantesco ospedale da campo che potrà ospitare fino a 5'500 letti è stato creato nel centro esposizioni della fiera cittadina. L'esercito continua a disinfettare le abitazioni delle persone più vulnerabili e nel corso delle operazioni i militari hanno rinvenuto in alcune residenze dei cadaveri.