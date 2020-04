Prodotte soprattutto in Cina, nelle ultime settimane hanno visto salire il loro prezzo alle stelle. Gli Stati ne ordinano, ma non sempre le ricevono. La mascherine sono ormai al centro di una lotta per accaparrarsele, che vede contrapporsi anche Paesi solitamente alleati. Il punto, in questo servizio della Radiotelevisione svizzera RSI.





Di questi tempi, un carico di mascherine va scortato alla meta. (RSI-SWI)

La governatrice dell'Île-de-France, Valérie Pécresse, riferisce di una partita che non ha fatto in tempo ad arrivare, poiché ricomprata a tre volte il prezzo dagli americani prima che potesse decollare per Parigi.

dossier Coronavirus in Svizzera Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Lo stesso presidente francese Macron, a dire il vero, non si era fatto scrupoli a bloccare del materiale sanitario destinato a Italia e Spagna.

Intanto, la Turchia ferma dei ventilatori spagnoli a Istanbul, mentre il governatore del Massachussets, per tutelarsi da questa forma di pirateria moderna (come l'ha definita Berlino in riferimento a un altro carico intercettato dagli Stati Uniti), si è procurato un aereo per andare a "prendersi da solo" le mascherine



Pare insomma che in questa caccia al materiale sanitario non ci siano né Europa né Alleanza (atlantica o d'altra natura) che tengano.

Neuer Inhalt newsletter subscription most read Abbonatevi alla nostra newsletter degli articoli più letti della settimana

(1) Servizio del TG sulla contesa anche tra Pesi alleati di carichi di materiale sanitario per far fronte alla pandemia di coronavir Caccia, lotta, o vera e propria pirateria? Il punto nel servizio della RSI.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 05.04.2020)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.