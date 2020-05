Ma a preoccupare è soprattutto la previsione di alcuni ricercatori dell'Università di Washington, spesso citati in queste settimane dalla stessa Casa Bianca, secondo i quali 147'000 persone sono destinate a morire entro la fine di agosto negli Stati Uniti a causa del coronavirus, in conseguenza soprattutto dell'allentamento delle misure di isolamento.

Le autorità sanitarie della contea di Los Angeles hanno intanto fatto sapere che le restrizioni agli spostamenti resteranno in vigore, a meno di "cambiamenti spettacolari" al momento non pronosticabili, fino alla fine di luglio.

Del resto la pandemia non ha risparmiato neanche la Casa Bianca: il vicepresidente Mike Pence, un cui stretto collaboratore è risultato positivo al Covid-19, ha deciso di mantenere le distanze da Donald Trump. In un'audizione al Senato il consulente sanitario ha sottolineato "il rischio di assistere a una ripresa" dell'epidemia" in assenza di una "risposta adeguata" alla malattia sul piano terapeutico. Il servizio del TG:

