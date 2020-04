"Il Consiglio federale non ha riconosciuto la gravità della situazione e l'importanza centrale dei media per la democrazia", conclude la Wochenzeitung.

L'opposizione al progetto, sostiene la WoZ, è legato al fatto che la maggioranza del Consiglio federale è dell'idea che non si dovrebbero sostenere singoli settori, rispetto ad altri, nell'ambito di questa crisi. Secondo il governo, viene aggiunto, gli aiuti economici immediati - ad esempio la possibilità di ottenere crediti e chiedere il lavoro ridotto, come già effettuato da numerosi gruppi mediatici e singole testate anche in Ticino - dovrebbero applicarsi a tutte le imprese.

A giovarne, in termini di liquidità, sarebbe anche stata l'agenzia di stampa elvetica Keystone-ATS, poiché la Confederazione avrebbe rilevato gli abbonamenti di tutti i media per sei mesi per un totale stimato di circa dieci milioni di franchi.

Il sostegno sarebbe però anche andato a radio e televisioni private, aggiunge la testata svizzerotedesca, precisando che per i canali privati come TeleTicino e TeleBasel sarebbe stati destinati in totale 10,8 milioni di franchi.

A trarne maggior beneficio sarebbe stata la stampa scritta, in particolare i quotidiani e i domenicali, sostiene la WoZ, precisando che a essi la Confederazione avrebbe destinato 37 milioni di franchi come aiuti indiretti, ad esempio assumendosi i costi postali e di recapito anticipato.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

La consigliera federale Simonetta Sommaruga avrebbe voluto sostenere con 78 milioni di franchi il settore di media, particolarmente colpito finanziariamente a causa del crollo degli introiti pubblicitari provocato dalla crisi del nuovo coronavirus. La proposta è però stata respinta la scorsa settimana dalla "netta maggioranza del Consiglio federale" per non privilegiare determinati settori, sostiene la testata di sinistra Wochenzeitung (WoZ).

Niente sostegno finanziario ai quotidiani svizzeri. Il Consiglio federale è infatti dell'idea che non si debba sostenere singoli settori, rispetto ad altri, nell'ambito di questa crisi. Bocciato dunque un sostengo puntuale alla stampa elvetica profondamente in crisi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Confederazione boccia un aiuto mirato alla stampa 09 aprile 2020 - 18:53 Niente sostegno finanziario ai quotidiani svizzeri. Il Consiglio federale è infatti dell'idea che non si debba sostenere singoli settori, rispetto ad altri, nell'ambito di questa crisi. Bocciato dunque un sostengo puntuale alla stampa elvetica profondamente in crisi. La consigliera federale Simonetta Sommaruga avrebbe voluto sostenere con 78 milioni di franchi il settore di media, particolarmente colpito finanziariamente a causa del crollo degli introiti pubblicitari provocato dalla crisi del nuovo coronavirus. La proposta è però stata respinta la scorsa settimana dalla "netta maggioranza del Consiglio federale" per non privilegiare determinati settori, sostiene la testata di sinistra Wochenzeitung (WoZ). A trarne maggior beneficio sarebbe stata la stampa scritta, in particolare i quotidiani e i domenicali, sostiene la WoZ, precisando che a essi la Confederazione avrebbe destinato 37 milioni di franchi come aiuti indiretti, ad esempio assumendosi i costi postali e di recapito anticipato. Il sostegno sarebbe però anche andato a radio e televisioni private, aggiunge la testata svizzerotedesca, precisando che per i canali privati come TeleTicino e TeleBasel sarebbe stati destinati in totale 10,8 milioni di franchi. A giovarne, in termini di liquidità, sarebbe anche stata l'agenzia di stampa elvetica Keystone-ATS, poiché la Confederazione avrebbe rilevato gli abbonamenti di tutti i media per sei mesi per un totale stimato di circa dieci milioni di franchi. L'opposizione al progetto, sostiene la WoZ, è legato al fatto che la maggioranza del Consiglio federale è dell'idea che non si dovrebbero sostenere singoli settori, rispetto ad altri, nell'ambito di questa crisi. Secondo il governo, viene aggiunto, gli aiuti economici immediati - ad esempio la possibilità di ottenere crediti e chiedere il lavoro ridotto, come già effettuato da numerosi gruppi mediatici e singole testate anche in Ticino - dovrebbero applicarsi a tutte le imprese. "Il Consiglio federale non ha riconosciuto la gravità della situazione e l'importanza centrale dei media per la democrazia", conclude la Wochenzeitung. Sul tema ecco il servizio del telegiornale: