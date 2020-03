In questi due mesi, la tecnologia ha assunto un'importanza preponderante. Da un lato per facilitare la vita di chi deve rimanere a casa. Dall'altro per controllare, in nome della sicurezza, la vita dei cittadini.

A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell'Hubei e il suo capoluogo non hanno segnalato nuove infezioni per il quinto giorno di fila. I 36 casi di contagio registrati nel paese sono tutti 'importati'.

Per il quinto giorno consecutivo in Cina non sono stati rilevati contagi interni, stando alle fonti ufficiali. Per contenere l'epidemia, la tecnologia ha svolto un ruolo essenziale. Nel bene e nel male.

La Cina torna lentamente alla normalità 23 marzo 2020 - 13:49