Il numero di vittime in Italia per Coronavirus ha superato quelle complessive della Cina. In Italia, sono 3’405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427 persone. In Cina, le vittime registrate finora sono 3’245. E i cinesi giunti in Lombardia invitano a chiudere tutto.

La situazione attuale non lascia molto spazio all'ottimismo. (Keystone / Maurizio Brambatti)

Sono le cifre rese note dalla Protezione Civile italiana. Mercoledì l'aumento era stato di 475 morti.



I malati di coronavirus in Italia sono saliti a 33.190, con un incremento rispetto a mercoledì di 4'480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41'035.



Le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus sono 4'440, 415 in più di mercoledì. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 2'498, 241 in più rispetto a ieri. Di questi 1'006 sono in Lombardia.

Lombardia

In Lombardia “abbiamo superato i 7500 pazienti ricoverati per Covid-19. Quelli in terapia intensiva che hanno sfondato il tetto dei mille”, ha riferito il presidente della commissione regionale della sanità, Emanuele Monti, dopo aver ricevuto gli aggiornamenti dell’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Quanto ai positivi, “probabilmente oggi supereremo i 18 mila casi”, ha aggiunto Monti, durante una diretta Facebook al termine della commissione.



E in tutto questo anche il dramma di Bergamo. Vediamo il servizio:

italia L'Italia ha più morti della Cina.

L'invito dei cinesi: "Chiudete tutto"

"Bisogna fermare tutte le attività economiche, tutti devono stare a casa, tutti devono dare il loro contributo. La vita delle persone è la cosa più importante, non abbiamo una seconda scelta di fronte alla vita".

È il consiglio dato giovedì agli italiani dal vicepresidente della Croce Rossa Cinese, Sun Shuopeng, che durante un incontro con la stampa a Milano ha espresso il suo stupore per tutta la "gente che vede in giro".

La soluzione di lasciare agli imprenditori cosa tenere aperto è stato il frutto di un compromesso con Confindustria. Ma ora, mentre i numeri dei malati e dei morti salgono e quello dei medici e dei posti in ospedale scendono con la stessa rapidità, non basta più.

E non basta fermare i runner, non basta chiudere i negozi, ridurre gli orari di apertura, occorre fare di più: stop a trasporti e fabbriche, lasciando libero il corridoio per la filiera alimentare. Se per questo ci vorranno i militari, allora occorre allargare l'operazione Strade Sicure a tutta la regione, spiega Fontana. Serve l'Esercito.

Così risuonano come un ultimatum le parole di Shuopeng nel palazzo della Regione: "Qui non avete misure abbastanza severe, c'è gente in strada, i trasporti pubblici funzionano, avete persone negli hotel, non mettete le maschere", ha detto ricordando che "a Wuhan gli ospedali hanno potuto iniziare a trattare i pazienti e ridurre il numero delle persone ammalate un mese dopo aver adottato il blocco completo".







tvsvizzera.it/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.